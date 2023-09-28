尚晉國際：中秋及十一長假ASCE人流料按月升40%
2023年09月28日 16:15
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方日明（左）
多品牌時裝零售商尚晉國際控股(02528)近年積極融合時尚、藝術及生活品味的零售新模式發展，執行董事方日明表示，旗下多元知識產權(IP)藝術探索場ASCE首間門店已於今年第三季在香港尖沙咀一商場及澳門一綜合度假村開業，9月受累颱風及黑雨的惡劣天氣，人流按月錄跌，但有信心在中秋及十一長假期利好下，10月份人流按月可有30至40%增長。
他表示，原創藝術品牌Artelli定位為高端市場，而ASCE品牌售價相對較易入門，平均售價約2,000港元，最便宜數百元有交易，現時最貴售價為64萬元。該品牌主要融合時尚、藝術、設計、科技等多元的跨界創意，而藝術品同時是商品，以展覽形式展示，讓消費者能一邊欣賞藝術品，又能將「心頭好」買回家，門店的存貨單位(SKU)逾200個，並會定期更新。
至於Artelli的澳門常駐店，他指，受限於每環節導賞45分鐘、保安理由控制人流等，單日入場人次約2,000人。
被問到尚晉旗下藝術品牌未來的海外拓展計劃，方氏提到，正探索在內地主要城市及其他國際地區開店的機會。
另外，方日明認為，文化旅遊產業在港的發展潛力龐大，雖然香港現時海外旅客的數量仍未完全復甦，當本港市場有更多創新、文化、藝術等項目出現，相信能吸引外國遊客來港，建議政府提供更多支援予企業發展創意產業。