尚晉國際：中秋及十一長假ASCE人流料按月升40%

他表示，原創藝術品牌Artelli定位為高端市場，而ASCE品牌售價相對較易入門，平均售價約2,000港元，最便宜數百元有交易，現時最貴售價為64萬元。該品牌主要融合時尚、藝術、設計、科技等多元的跨界創意，而藝術品同時是商品，以展覽形式展示，讓消費者能一邊欣賞藝術品，又能將「心頭好」買回家，門店的存貨單位(SKU)逾200個，並會定期更新。

至於Artelli的澳門常駐店，他指，受限於每環節導賞45分鐘、保安理由控制人流等，單日入場人次約2,000人。

被問到尚晉旗下藝術品牌未來的海外拓展計劃，方氏提到，正探索在內地主要城市及其他國際地區開店的機會。

另外，方日明認為，文化旅遊產業在港的發展潛力龐大，雖然香港現時海外旅客的數量仍未完全復甦，當本港市場有更多創新、文化、藝術等項目出現，相信能吸引外國遊客來港，建議政府提供更多支援予企業發展創意產業。