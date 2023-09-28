【產經直播】港股又見今年低 下試咩位先識停？
2023年09月28日 16:20
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楊韻銳（左）
美債息抽升，美匯創10個月高位，隔晚美股個別發展。港股上日升得一日後，於周四(28日)期結日又再下跌，恒指低開24點後，最多跌257點，低見17,353點再創今年低位，收報17,373點，跌238點，港股再穿今年底位，幾時先識停？股民疊埋心水假後再打算？
債息抽升再次拖低科技股，騰訊(00700)跌穿300元大關；美團(03690)錄4連跌創3個月新低，股份遭創辦人王興基金會周二(26日)減持2.4萬股，平均價每股117.3563元，套現281.66萬元；京東(09618)更創歷史新低，低見11.6元，科技股真係咁不堪一擊？邊隻仲可以追落後？
油、金表現兩極，美國原油庫存上周意外減少216.9萬桶，高於預期90萬桶，反映石油需求強勁，牽動紐約期油升至10個月高位，布蘭特期油亦創1年新高，中海油(00883)及中石油(00857)逆市上升；相反金價因美匯抽升而插穿1900美元關，紫金(02899)、招金(01818)等金礦股無一幸免向下，油、金第四季有何部署策略？
航運股逆市跑出，波羅的海乾散貨指數(BDI)連升4日，再創今年高位1,752點。日前遭高盛首次給予「買入」評級的中遠海能(01138)，升1%，中遠海控(01919)及對指數最敏感的太平洋航運(02343)亦向上，聖誕節長假期亦屬貨運高峰期，短炒航運股有得諗？
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