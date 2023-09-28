【產經直播】港股又見今年低 下試咩位先識停？

美債息抽升，美匯創10個月高位，隔晚美股個別發展。港股上日升得一日後，於周四(28日)期結日又再下跌，恒指低開24點後，最多跌257點，低見17,353點再創今年低位，收報17,373點，跌238點，港股再穿今年底位，幾時先識停？股民疊埋心水假後再打算？

《東網Money 18》搵嚟大華繼顯(香港)策略師楊韻銳同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道