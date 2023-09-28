道期跌52點　美將公布申領失業救濟人數

美匯指數報106.64；港匯見7.8257；離岸人民幣(CNH)報7.3109；美元兌日圓報149.36；歐元處1.0515；英鎊報1.2165。金價報1,875美元。油價微升，布油報96.76美元，紐油處93.76美元。比特幣升見26,390美元。道指期貨跌52點。

●焦點數據：

20:30 美國申領失業救濟人數

20:30 美國第二季國內生產總值

20:30 美國第二季個人消費

22:00 美國8月成屋待完成銷售

-新股專輯：3隻新股首掛，第四範式曾炒高近17%。

-摩通：房企壞帳恐上升，內銀明年利潤將縮10%。

-尚晉國際：中秋及十一長假ASCE人流料按月升40%。

-融創房地產對10筆境內債安排兌付，涉3.8億人幣。

-恒大武漢爛尾項目，准業主暫停還款。

-恒大系3間公司開市前停牌，許家印據報已缺席2次例會。

●滬深三大指數在假期前夕升跌不一。滬綜指報3,110點，升3點或0.1%；深成指報10,109點，升5點或0.05%；創業板指數報2,003點，跌2點或0.12%。

內地經濟：

●社保基金去年投資蝕5%，逆市追加股票投資1300億人幣。

●野村上調中國今年經濟增長預測至4.8%。

●SWIFT：上月人民幣全球支付佔比3.47%創新高。

●內地經濟有幾差？睇中秋豬肉需求就知！

香港經濟：

●梁志堅：政府或放寬樓市辣招，惟完全撤辣仍不會令樓價大升。

●Expedia報告派旅遊貼士，一周內呢日訂機票可慳14%...

外地經濟：

●全球股市市值跌穿100萬億美元，受兩大陰霾夾擊？

●調查：高息環境下利潤受壓，美企逾4成CFO正削資本開支。

●SEC主席：倘美國政府停擺，無法批准企業上市。

●澳洲8月零售銷售升0.2%，略低於預期。

企業消息：

●搶先蘋果出擊！Meta新推AI頭戴裝置及智能眼鏡。

●華為Mate 60 Pro供應商訂單超勁？供應商急請人及擴產。

●傳滙控將收購花旗旗下中國消費者財管業務。

●港人要返幾日工先買到iPhone 15？呢個指數話你知...

●日本三菱汽車據報停止在華生產，因呢方面落後競爭對手...