道期跌52點　美將公布申領失業救濟人數

2023年09月28日 16:32
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    美匯指數報106.64；港匯見7.8257；離岸人民幣(CNH)報7.3109；美元兌日圓報149.36；歐元處1.0515；英鎊報1.2165。金價報1,875美元。油價微升，布油報96.76美元，紐油處93.76美元。比特幣升見26,390美元。道指期貨跌52點。
    ●焦點數據：
    20:30 美國申領失業救濟人數
    20:30 美國第二季國內生產總值
    20:30 美國第二季個人消費
    22:00 美國8月成屋待完成銷售
    ●港股於期指結算日反覆偏軟。恒生指數全日跌238點或1.35%，報17,373點，創今年新低。https://reurl.cc/0ZEg6K
    -新股專輯：3隻新股首掛，第四範式曾炒高近17%。
    -摩通：房企壞帳恐上升，內銀明年利潤將縮10%。
    -尚晉國際：中秋及十一長假ASCE人流料按月升40%。
    -融創房地產對10筆境內債安排兌付，涉3.8億人幣。
    -恒大武漢爛尾項目，准業主暫停還款。
    -恒大系3間公司開市前停牌，許家印據報已缺席2次例會。
    ●滬深三大指數在假期前夕升跌不一。滬綜指報3,110點，升3點或0.1%；深成指報10,109點，升5點或0.05%；創業板指數報2,003點，跌2點或0.12%。
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    內地經濟：
    ●社保基金去年投資蝕5%，逆市追加股票投資1300億人幣。
    ●野村上調中國今年經濟增長預測至4.8%。
    ●SWIFT：上月人民幣全球支付佔比3.47%創新高。
    ●內地經濟有幾差？睇中秋豬肉需求就知！
    https://reurl.cc/QZ4nZ9
    香港經濟：
    ●梁志堅：政府或放寬樓市辣招，惟完全撤辣仍不會令樓價大升。
    ●Expedia報告派旅遊貼士，一周內呢日訂機票可慳14%...
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    外地經濟：
    ●全球股市市值跌穿100萬億美元，受兩大陰霾夾擊？
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    ●調查：高息環境下利潤受壓，美企逾4成CFO正削資本開支。
    ●SEC主席：倘美國政府停擺，無法批准企業上市。
    ●澳洲8月零售銷售升0.2%，略低於預期。
    企業消息：
    ●搶先蘋果出擊！Meta新推AI頭戴裝置及智能眼鏡。
    ●華為Mate 60 Pro供應商訂單超勁？供應商急請人及擴產。
    ●傳滙控將收購花旗旗下中國消費者財管業務。
    ●港人要返幾日工先買到iPhone 15？呢個指數話你知...
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    ●日本三菱汽車據報停止在華生產，因呢方面落後競爭對手...
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