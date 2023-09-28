金管局：上半年家庭負債佔GDP比率95.8%　為何財務仍穩健？

香港金融管理局公布，本港今年上半年家庭負債佔本地生產總值(GDP)的比率為95.8%，儘管按半年升幅縮窄至0.3個百分點，但仍是新高，主要是家庭負債上升的貢獻(升2.1個百分點)剛好被本港名義GDP的增長(減2.1個百分點)所抵銷。

金管局一直密切監察家庭負債，並定期向銀行收集數據。大部分家庭負債為受宏觀審慎政策框架規管的住宅按揭貸款，以及有金融資產作抵押，為財富管理客戶提供的貸款。考慮到以上因素，以及家庭資產淨值維持在較高水平，金管局認為家庭資產負債情況仍然健康，相關信貸風險在控制範圍內。

該局強調，比率並不反映經濟體內家庭的實際償債負擔，而其分子亦只反映家庭的負債總額，而不是已計及家庭資產的負債淨額。因此，若要全面及客觀評估家庭負債的風險，就要參考其他不同的因素，包括實際的供款與入息比率及家庭的資產狀況。

事實上，銀行新批按揭貸款的平均供款與入息比率一直處於健康水平，2023年7月的平均數字為39.8%。家庭淨資產亦處於高水平，2021年香港的家庭資產淨值對負債比率及家庭安全資產對負債比率分別處於10.9倍及2.91倍的高位，遠高於大多數其他先進經濟體，顯示香港整體的家庭財務狀況穩健，有強大緩衝抵禦潛在的金融及經濟衝擊。