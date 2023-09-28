港交所將沙特交易所納認可名單　沙特阿美或來港掛牌

香港交易所上市主管伍潔鏇表示，很高興將沙特交易所的主板市場納入認可證券交易所名單。沙特交易所是一個發展成熟的股票市場，是沙特阿拉伯以至整個中東地區許多不同類型的公司的集資地，當中以能源、工業及醫療行業為主。

她又指，港交所一直致力提升上市機制的吸引力和競爭力，吸引來自世界各地的優質企業來港上市。希望為更多國際領先的企業提供在香港上市的渠道，讓他們透過我們多元化的市場接觸區內及國際投資者、獲得推動業務增長所需的資金，同時亦為投資者創造更多機遇。

隨着沙特交易所的加入，港交所目前認可16間海外證券交易所，包括阿姆斯特丹證券交易所、澳洲證券交易所、巴西證券商品期貨交易所、法蘭克福證券交易所、意大利證券交易所、倫敦證券交易所、馬德里證券交易、美國納斯達克、美國紐約證券交易所、巴黎證券交易所、新加坡交易所、斯德哥爾摩證券交易所、瑞士交易所、東京證券交易所，以及多倫多證券交易所，但不包括內地A股交易所。

港交所指，將不時更新認可證券交易所的名單，如有其他海外證券交易所達到聯交所的監管架構要求，將被納入該名單。