人行等監管機構再優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點

為深化粵港澳金融合作，促進內地與港澳經濟融合發展，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證監會、國家外匯管理局、香港金融管理局、香港證監會、澳門金融管理局決定進一步優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點。

內容包括五大要件，分別是優化投資者准入條件，支持更多大灣區居民參與試點；擴大參與機構範圍，新增符合要求的證券公司作為參與主體，為「南向通」、「北向通」個人客戶提供投資產品及相關服務；擴大「南向通」、「北向通」合格投資產品範圍，更能滿足大灣區居民多樣化投資需求；適當提高個人投資者額度；進一步優化宣傳銷售安排，引導金融機構為大灣區居民提供優質金融服務。

下一步，內地及港澳金融管理部門將修訂完善相關實施細則或業務指引，推動各項措施盡早實施。同時，依試辦情況持續優化「跨國理財通」業務，穩妥有序推進粵港澳大灣區金融市場互聯互通，支持大灣區建設。

香港金融管理局總裁余偉文表示，金管局和三地金融監管部門一直密切關注跨境理財通的運行情況，並根據實際業務經驗和考慮投資者需求及業界意見後，制訂了一系列優化措施。歡迎優化措施的出台，將全力推進實施細則的制訂和落實，進一步便利大灣區居民跨境投資，同時為香港金融業界帶來更多發展機遇。