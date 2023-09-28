MOX上半年收入按年增逾兩倍　望明年達收支平衡

由左起：鮑志毅、胡博思、許崇軒

虛擬銀行MOX公布，2023年上半年收入按年增長超過2倍；行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)表示，上半年客戶信貸及墊款為去年同期超過兩倍，預期未來12至18個月該數字會再升一倍；同時重申在2024年取得收支平衡的目標。

截至今年6月底，該行存款為去年同期接近兩倍；2023年上半年每月處理220萬宗成功的 Mox卡交易。隨着持續成長及改善營運效率，每位客戶服務的成本較2021年平均已經下降超過一半。

該行預告年內會推出「Mox Invest」服務，目前香港及美國證券交易服務正處於沙盒測試階段，產品總監鮑志毅(Jayant Bhatia）稱，美股交易會提供碎股交易功能，用戶可自設金額買入相應美股，變相降低購入大價藍籌股的門檻，但不適用於港股；他亦未有透露交易費用水平，指「會確保競爭力」。

另外，MOX亦指正在研究與合作夥伴獲證監會授權的回報增值基金，並研究推出新的組合投資解決方案，營運總監許崇軒透露，繼早前獲批「1號牌」外，該行已向證監會提交四號(就證券提供意見)牌申請，待正式獲批時詳細介紹。

被問及如何與現有銀行或券商競爭時，許崇軒認為，Mox在進入信用卡市場時，同樣面對很成熟的市場，但依然可成功站穩陣腳，相信團隊能分析到用戶所需。

為慶祝開業3周年，Mox為Mox Credit客戶推出無上限cashBack現金回贈獎賞，包括任何消費賺取1%無上限現金回贈；如日常使用Mox銀行服務而活期存款結餘達7.5萬港元或以上，任何消費即可賺取2%無上限現金回贈；任何超市消費均可賺取3%無上限現金回贈。