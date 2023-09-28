會財局：關注核數師及審計委員會有否履行各自職責

核數師倉促辭任的情況持續，會計及財務匯報局(會財局)表示一直密切關注有關情況，為此發布《會財局處理核數師變更引起的疑慮》文件及《更換核數師的指導說明》。會財局政策、註冊及監督部主管梁家恩表示，局方憂慮已不止是有關核數師倉促辭任的問題，更關注核數師及審計委員會是否履行了各自在處理核數師變更方面的職責。同時敦促核數師及審計委員會遵循《指導說明》中概述的建議，並繼續密切監察更換核數師的情況，將毫不猶豫地對因核數師倉促辭任而導致的審計不當行為施加適當和相稱的處分，最嚴重可包括撤銷公眾利益實體核數師的註冊。

會財局提醒有倉促承接審計項目的公眾利益實體核數師謹記該局對他們的期望。事實上，自2022年10月以來，會財局已發出兩封公開信，表達對核數師倉促辭任及其對審計質素所產生的負面影響的疑慮，並透過公開信及其他監管行動引起了公眾關注。

該局指出，即使最近核數師倉促辭任的數目有所下降，上市公司披露的信息亦有所改善，但仍然存在繼任核數師的計劃不周及資源不足，及上市公司無意解決導致核數師辭任的關鍵審計問題。

梁氏指，為協助公眾利益實體核數師及審計委員會應對此類情況，會財局發布《指導說明》，闡明了在更換核數師時，會財局對公眾利益實體核數師及審計委員會的期望，並提供具體示例，說明核數師和審計委員會在這些情況下應如何行事。

《指導說明》包含三個針對不同持份者的主要部分，分別是離任核數師辭任審計項目時的指引； 繼任核數師承接新項目時的指引；及對審計委員會在核數師辭任時的指引。