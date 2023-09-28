證監會：跨境理財通試點優化措施將盡快公布細節

中港兩地宣布進一步優化跨境理財通，香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，歡迎跨境理財通試點計劃的優化措施。這些新措施可讓合資格的經紀行首次參與試點業務，也給予更多內地投資者更豐當的基金產品選擇，並進一步增強大灣區市場的聯繫。同時期待與內地監管機構、香港金管局及業界緊密合作，落實優化措施。

證監會發言人表示，證監會正與香港金管局以及內地監管機構緊密合作，商討有關的規則及實施安排，包括持牌法團參與計劃的准入條件、資金閉環安排及額度監控等。三地監管機構將盡快公布實施細節及正式推出日期。

發言人又指，香港證監會正考慮持牌法團參與試點計劃的准入條件。有關條件將包括持牌法團的牌照要求、資本規模、銷售投資產品(債券及基金)的經驗和交易額，以及內部制度和監控是否完善等。

另外，有本港財金官員表示，跨境理財通自2021年9月正式啓動至今穩步持續發展，是次的優化措施進一步豐富大灣區居民的投資選擇，並促進三地金融市場互聯互通、有利業界共同開拓大灣區內的商機，更好地發揮『跨境理財通』的潛力，並強化香港作為國際資產管理中心的地位。