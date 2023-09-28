美國難生存？零售業去年因盜竊損失逾3000億

外媒報道，美國零售舖頭的盜竊案愈趨頻繁，除了使從業員損失重大外，甚至危及店員及顧客安全。據統計，2022年美國零售商因為庫存減少而損失逾1,120億美元(逾8,700億港元)，當中約410億美元(約3198億港元)由盜竊造成。

據悉，美國零售店遭盜竊愈發猖獗，作案手法亦益發暴力。據美國零售聯合會最新年度調查，2022年因盜竊、損毀等問題而未付款就由店舖消失的商品價值比起2021年有所增加，而2023年有多逾66%受訪者稱，曾目擊盜竊者有暴力行為。

統計指，去年美國零售商因庫存減少而損失逾1120億美元，佔總營業額約1.4%，當中410億美元因盜竊而損失。

對此，美國大型零售商目標百貨(Target)宣布，鑑於盜竊及有組織零售業犯罪威脅員工及顧客安全，將關閉9間舖頭。

另一家大型零售商Costco則指，盜竊「對我們來說不是一個大問題」。分析指，Costco能抵禦盜竊衝擊，因為其實行多個策略，包括要求購物者必須是付費會員、監控商店出入口、銷售大件商品、維持高員工比例、積極協助自助結帳等。對犯案人士來說，Costco較難下手。