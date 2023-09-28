太古地產斥逾100億購入兩上海浦東綜合地標項目

太地稱，合作雙方於今日(28日)簽訂股權轉讓協議後宣布上述投資，太地以總價97.0997億元人民幣(下同)收購持有洋涇地塊及前灘21號地塊的兩間公司的股權，將持有這2個項目各40%的權益。這2個項目將是太地在內地的第9及第10個大型發展項目。地皮將發展為兼具零售、辦公及高端住宅等多用途的大型綜合項目。

太地行政總裁彭國邦表示：「在公司港幣一千億元投資計劃下，很高興能落實這2個在上海的重大投資，……根據上海市城市總體規劃(2017-2035年)，浦東正經歷令人矚目的蓬勃發展。我們認為這2個地塊及其所在區域極具發展潛力，區域內學校、醫院、文體設施和交通網路等一系列基礎設施不斷完善。尤其是洋涇地塊位於黃浦江畔，是太古地產將住宅品牌帶進中國內地的理想起點……也印證了我們對在中國內地發展活力地標的長期承諾。」

洋涇地塊位於內環線內，佔地約15.19萬方米，坐擁黃浦江沿江的曠闊視野，其東區與太古集團頗具歷史淵源，20世紀初至中期曾是太古碼頭所在地，地塊內的幾棟筒倉建築曾經一度是亞洲規模最大的糧倉。這層歷史淵源讓太地對參與該地塊的發展更有意義，得以在此打造全新商業地標。洋涇專案規劃的建築面積約38.99萬方呎，包括地下零售建築面積2萬方呎，太地在內地首個高端住宅產品也將在此亮相。

至於前灘21號地塊則位於中環線內，佔地約6.38萬方呎，毗鄰3條地鐵線路的交匯點，與前灘太古里僅一街之隔。工程規劃的地上地下總建築面積約60.24萬方呎。