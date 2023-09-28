新地12大商場派發1.3萬張總值150萬消費券　刺激夜間經濟

上8時後繼續「行街」消遣，刺激夜間經濟。

上述商場包括apm、東港城、上水廣場、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO新世紀廣場、新城市廣場、大埔超級城、Vcity、形點及元朗廣場。每套「新地夜行賞」的「夜行消費券」包含面值100元的購物券和20元的餐飲券各一張，The Point會員於2023年9月29日至10月2日中秋及10.1雙節期間每晚6時起，於該12個商場的顧客服務中心（或指定換領站）可領取一套電子消費券，毋須預先消費，先到先得。消費券可於當晚即場使用，不設消費門檻。

新地執行董事郭基泓表示，新地商場遍布各區交通樞紐，一直是市民餐飲消費娛樂熱點，而The Point是全港最大型的商場綜合會員計劃，集團全力支持政府「搞活」夜間經濟。他指，集團希望透過是次「新地夜行賞」，帶動更多市民晚上外出消費，感受香港晚上的活力和魅力，一同慶祝節日假期。

除了派發消費券外，新地各商場亦推出多項優惠及推廣活動，包括晚上泊車優惠、以優惠價換領電影戲票、市集、表演、美酒佳餚試食及晚間音樂會等。