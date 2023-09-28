綠楊新邨三房曾「未到價」拒售 終劈120萬獲承接

二手業主放棄執著，才有望在淡市下套現。荃灣綠楊新邨收租多年的三房單位，早前因「未到價」拒售，靜市下終累劈120萬元，由曾出價洽購的買家以680萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林志達表示，北角丹拿花園1座極高層單位，實用面積約674方呎，套三房間隔，望山景，今年8月末放盤時開價1,150萬元，議價後以1,050萬元易手，累減100萬元或約9%，呎價約15,579元，新買家為用家。

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九龍區

●利嘉閣徐錦榮稱，西南九龍匯璽2A期2B座高層H室，實用面積約267方呎，開放或間隔，原先叫價580萬元，減至538萬元成交，呎價約20,150元，業主於2017年以603.8萬元購入，持貨約6年帳面虧損約65.8萬元。

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新界區

●中原王春江表示，荃灣綠楊新邨G座中高層1室，實用面積約582方呎，三房間隔，收租多年，數月前叫價800萬元放售，日前主動由750萬元，再降至720萬元，獲早前曾洽購的同區分支家庭，以680萬元承接，呎價約11,684元，累劈約15%。

●中原何文俊稱，將軍澳帝景灣8座高層A室，實用面積約869方呎，套三房間隔，另設工人房，最初叫價1,738萬元，議價後減至1,450萬元易手，減幅達288萬元或約17%，呎價約16,686元，新買家為用家。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山9月暫錄約31宗二手買賣，按月跌約四成，聽濤雅苑4座中層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，開價約880萬元，議價後以827萬元易手，呎價約10,954元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．星灣御22座高層F室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約840萬元，議價後以815萬元易手，呎價約15,980元，新買家為用家。

●中原吳嘉權指，沙田及大圍9月暫錄約41宗二手買賣，較上月回落約15%，沙田欣廷軒5座高層E室，實用面積約396方呎，兩房間隔，開價約738萬元，議價後以683萬元沽出，呎價約17247元，累減約55萬元，新買家為區內租客。

●美聯黃錦瀚稱，沙田第一城20座頂層連天台單位，實用面積約327方呎，兩房間隔，屬特色單位放盤，獲同區分支家庭客垂青，議價後約500萬元成交，呎價約15,291元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城49座頂層連天台單位，實用面積約284方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤1年，原先叫價590萬元，累減達183.2萬元，最終以406.8萬元成交，減幅約31.1%，呎價約14,324元。

●世紀21陽光陳世民指，火炭穗禾苑A座中層4室，實用面積約411方呎，兩房連露台間隔，8月放盤，自由市場叫價340萬元，減38萬元，以302萬元獲買家承接，減幅約11.2%，呎價約7,348元。

●利嘉閣黃靜顏稱，上水皇府山3座低層D室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價一減再減，雖無法睇樓，新買家仍與業主洽商議價，單位原先開價650萬元，最後以540萬元易手，呎價約10,778元。

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