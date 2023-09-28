港島半新盤三房或上單位佔近7成轉售要蝕讓

有報告指，過去約3至7年首次推售的一手新盤中，佔逾9%錄得二手轉售，當中，三房或以上單位轉讓蝕讓比例達約30.9%最高，其中港島區該類單位蝕售比例高佔近七成，為各區最多。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，該行選取2016年至2020年首次推出的一手私人住宅新盤作統計，整體合共售出76,405個單位，其中有9.2%錄得二手轉售。以單位間隔分類，新盤三房或以上單位轉售比例最低，只有約5.9%，惟帳面蝕讓比例卻最高。

另外，新盤開放式和一房轉售比例最高，錄約12%，惟蝕讓比例最低，只佔約15.6%，當中九龍及新界該類戶型的蝕讓比例最低，分別達約13.9%及12.8%。相信因為大型單位能夠賺取利潤比細單位少，所以新盤大單位轉售相對較少。

該報告又顯示，港島、九龍及新界同樣以三房或以上單位的二手轉售蝕讓比例最高，分別錄約69.4%、約24.1%及約31.9%，港島的蝕讓比例明顯大幅高於其餘兩區。

以平均帳面蝕讓幅度計，3個分區轉售平均蝕讓幅度最多的戶型亦是三房或以上，全部錄約一成蝕幅，港島佔約10.8%，九龍及新界分佔約10.3%與約10.8%。只有九龍及新界的開放式和一房及兩房的蝕讓幅度是低於一成。