美股反覆靠穩　美光科技曾挫逾6%

美股3大指數周四早段反覆靠穩，道指曾升48點，報33,598點；標指升10點，報4,284點；以科技股為主的納指升16點，報13,109點。港股夜期報17,469點，升63點，高水96點。

雖然今年以來美股表現相對不俗，但外媒一項調查顯示，逾六成華爾街投資者認為今年的升幅只是熊市反彈，有約四成認為股市已進入新牛市；有約64%的受訪者認為經濟衰退仍會來臨，只有14%認定不會出現衰退。該調查訪問了300名分析員、基金經理、金融撰稿人等。

企業消息方面，美光科技展望本財季收入介乎42億至46億美元，經調整後每股蝕1至1.4美仙，其股價曾挫逾6%。

Facebook母公司Meta發表了新一代虛擬實境(VR)頭載式裝置「Quest 3」，售價為500美元起。Meta股價周四曾升1.25%。

OpenAI據報正與日本財團軟銀(SoftBank)洽商，或將從後者獲得10億美元的融資，用於研發一款智能手機。另外，OpenAI研發的人工智能(AI)ChatGPT重新開放其網絡瀏覽功能，意味用戶可以向該AI提問以獲取網絡上即時更新的資料。該功能目前已對企業版用戶及付費用戶開放。

近日有消息指，OpenAI正協商讓員工對外出售其手頭的股份，有關交易將使其估值達到900億美元。