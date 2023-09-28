A股上市被拒　內地金舖夢金園轉申港上市

近期內地盛行買金豆儲錢，內地金飾公司夢金園食住個勢，周四(28日)向聯交所提交上市申請，中信証券為獨家保薦人。不過，該公司A股上市計劃曾被中國證監會「打回頭」。

該公司曾在2020年9月遞交深圳主板上市申請，中泰證券為保薦人，惟中國證監會於2020年11月及2021年6月提出兩輪意見，公司書面回覆後，不被中證監放行，因當局顧慮其舊料業務活動的商業合理性及在申請所披露的黃金材料存貨與黃金珠寶存貨單價之間的差異。公司其後在2022年12月改委聘中信証券為第二次A股申請保薦人，但為了更好地接觸多元化和全球投資者並獲得更多國際認可，並未遞交第二次A股申請，且於2023年9月終止。

該公司董事認為，中證監的意見已不再適用在港上市，因舊料業務在黃金珠寶製造商及品牌中屬普遍現象，以及舊料業務安排符合公司作為原創品牌製造商的商業利益，並具有適當的商業理據及裨益。至於庫存單價差異，主要是在A股申請提交的材料在未充分澄清情況下於詮釋上有差異。

截至今年6月底止，該公司有2,756間加盟店、35間自營店、7個直營服務中心，及17個省級代理。上半年盈利1.04億元，按年增長3.53%；收入93.16億元，按年升38.67%；毛利率按年微跌0.1個百分點至5.7%。

該公司集資所得將用於增強生產能力；擴大特許經營網絡；投資信息科技；建立研發中心；以及營運資金及一般企業用途。