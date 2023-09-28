啟德有逾千伙大盤即將推售 同區有頂層戶創新高
2023年09月28日 22:33
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全新盤出籠，啟德大型商場試業之際，同區有逾千伙的大型樓盤趁勢啟動推盤部署，最快下月初上載樓書，發展商最新披露項目戶型分類資料。同區有豪宅新盤頂層戶以逾1.67億雙破頂價沽出。
●啟德海灣部署10月初上載樓書
由嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣，周四(28日)公布計劃於10月初上載項目第1期樓書，目標於10月內開售。嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，將率先推出的項目第1期，由3座相連的住宅大樓組成，提供1,017伙。戶型分布方面，一房佔約38%，兩房佔約55%，三房及特色戶佔約7%。該盤定價會按照樓盤質素盡量貼市價，會視乎市民的負擔能力釐定，而非純粹參考項目成本。
●啟德澐璟頂層特色戶逾1.67億元雙破頂沽
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周四(28日)以逾1.67億元售出頂層特色戶，成交價屬全個啟德區新紀錄，而呎價則屬跑道區新高。涉及的單位為8座38樓A室，實用面積為2,729方呎，四房三套間隔，連467方呎天台及77方呎平台、設私人電梯大堂，單位享有海景，單位連車位沽出，呎價逾61,354元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位售1,576萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，周四(28日)招標售出別墅WV9的地下B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連667方呎花園，成交價逾1,576萬元，呎價約14,059元。
●港島南岸海盈山三房呎價約33,749元
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周四(28日)以3,088萬元售出第2B座29樓A室，實用面積915方呎三房，呎價約33,749元。
●西南九龍維港滙I三房成交價4,538萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新售出第1座16樓A室，屬實用面積1,385方呎的四房單位，成交價4,538萬元，呎價約32,765元。
●屯門飛揚第1期兩房呎價約13,938元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周四(28日)錄得一宗兩房戶成交，為1座15樓E室，實用面積469方呎，兩房連開放式廚房間隔，成交價653.7萬元，呎價約13,938元。據悉，買家為區內租客。
●紅磡BAKER CIRCLE將舉辦導賞團
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周四(28日)公布夥同美聯物業推出置業優惠。恒基物業代理營業(一)部副總經理鄧鳳賢稱，項目將舉辦導賞團，讓大眾可進一步了解紅磡區的魅力。由即日起至10月31日，經該行購買項目的首3名開放式戶或一房戶買家，將可獲贈價值約8,800港元的電器禮券。
●將軍澳日出康城凱柏峰III一房售633萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周四(28日)售出3A座31樓C室，實用面積340方呎，一房間隔，成交價633.3萬元，呎價約18,626元。
●西南九龍維港滙夥中原推優惠
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙，周四(28日)公布聯同中原地產推出置業優惠。由即日起至10月31日，經該行購入維港滙任何期數的首5名三房至四房買家，可獲贈價值1萬元的餐飲禮券，優惠總值5萬元，先到先得，送完即止。
●馬頭角文曜聯同美聯推優惠
建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周四(28日)公布夥拍美聯物業向買家送出中秋置業優惠。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至10月31日，首5名經該行購買項目單位的買家，可獲贈價值1.76萬元的置業傢俬禮券，優惠總值8.8萬元，先到先得。