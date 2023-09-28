啟德有逾千伙大盤即將推售 同區有頂層戶創新高

全新盤出籠，啟德大型商場試業之際，同區有逾千伙的大型樓盤趁勢啟動推盤部署，最快下月初上載樓書，發展商最新披露項目戶型分類資料。同區有豪宅新盤頂層戶以逾1.67億雙破頂價沽出。

●啟德海灣部署10月初上載樓書

●啟德澐璟頂層特色戶逾1.67億元雙破頂沽

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位售1,576萬元

●港島南岸海盈山三房呎價約33,749元

●西南九龍維港滙I三房成交價4,538萬元

●屯門飛揚第1期兩房呎價約13,938元

●紅磡BAKER CIRCLE將舉辦導賞團

●將軍澳日出康城凱柏峰III一房售633萬元

●西南九龍維港滙夥中原推優惠

●馬頭角文曜聯同美聯推優惠

建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，周四(28日)公布夥拍美聯物業向買家送出中秋置業優惠。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，由即日起至10月31日，首5名經該行購買項目單位的買家，可獲贈價值1.76萬元的置業傢俬禮券，優惠總值8.8萬元，先到先得。