超市買金條？美國Costco開賣後數小時沽清

美國超市雜貨大賣場Costco近期亦開始在網上售賣金條，意外地大受歡迎，往往一開賣就於數小時內沽清，甚至要迫得Costco要限制購買量，足見普羅大眾的買金需求相當火熱！

Costco作為一家會員制的雜貨零售商，主要提供以折扣價出售的商品，生鮮食物、日用品、電器等等全部一應俱全，其最大特色是商品多數不能夠散買，比如罐裝飲品以「箱」為單位，惟售價卻比一般超市便宜，因此迎合了一班精打細算的捧場客。讓人意外的是，Costco最近居然開始販售黃金金條，根據該公司財務總監Richard Galanti所言，由於金條太受歡迎，每位顧客每次限購兩條，依然能在數小時內賣完。

美國人在Costco爆買黃金的現象，與中國內地近期興起買「黃金豆」(金粒)的風潮相映成趣。不過，相對於大約500元人民幣入場費的「黃金豆」，Costco販賣的金條大約的分量為一安士，售價大約為1,900美元(1.48萬港元)，是由著名瑞士鑄造廠PAMP鍛造的財富女神金條，純度為999.9。

值得留意的是，購買實物的金條一般會有較高的溢價(因為涉及鑄造及檢驗成本、額外的倉儲物流等)，但在Costco上賣的金條溢價較低，而且是由知名鑄造廠所生產，有較良好的認受性及交易流通度，故廣受消費者的歡迎。