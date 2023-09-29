晶片需求降　ASML恐明年EUV出貨量削30%

半導體谷底復甦恐更遙遠。知名電子產業分析師郭明錤預告，ASML恐下調明年極紫外光(EUV)光刻機出貨量20至30%，原因是尖端製程晶片廠商產品需求前景疲弱，暫時用不上這部頂尖的半導體生產設備，不能完全排除產業要等到明年上半年始觸底反彈。

之前已經有傳EUV的大戶台積電要求ASML押後設備來貨。郭稱，居家工作熱潮散去，加上新產品的規格吸引力下滑，蘋果公司(Apple Inc.)MacBook及iPad增長乏力，預計今年出貨量分別倒退30%及22%，僅得1,700萬部及4,800萬部，不利3納米製程的需求。就算iPhone 15 Pro過熱不是因為台積電的3納米製程工藝有問題，而是Apple減少散發面積所致，若不妥善處理，其出貨量亦會受影響。

同屬台積電3納米製程大戶的高通亦不容樂觀，事關華為將停止採購其晶片，而且三星提升自家晶片Exynos 2400在旗下手機的滲透率。更何況，三星自己的3納米製程，亦恐與台積電與英特爾(Intel)的一樣運滯。

郭明錤又預言，記憶體巨頭——三星、SK海力士和美光科技最快要到2025至2027年才會擴產。既然最頂尖的半導體廠商通通欠缺擴產動機，「又貴又食電」的EUV出貨量不容樂觀。ASML的荷蘭股價周四早段曾跌2.38%，低見535.3歐元。

剛公布業績的美光也表明，本財政年度的資本開支只會略高於上一財年。展望截至11月底止本財季，收入料42億至46億美元，以中間值44億美元計，按年增長7.71%，按季亦再有改善；經調整毛利率料負2至6%，亦較8月底止季度的負9.12%續有改善，下財季更有望轉正。以上指引已反映被中共「祭旗」的影響。

儘管宏觀經濟仍有隱憂，美光估計DRAM及NAND記憶體本財年需求強勁復甦，行政總裁梅赫羅特拉稱，產品售價正回升且在加速，人工智能(AI)應用之普及將提升記憶體的市場機遇，廠商投資忍手且減產及庫存水平改善等將加速供需回復均衡，尤其下半財年，即明年3至8月，2025年市場規模將創新高，盈利能力更正常。