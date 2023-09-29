加拿大移民急增　人口突破4000萬

近年加拿大頻頻出招吸納大量移民及學生落戶，帶動當地人口急速上升。加拿大統計局最新公布，截至今年7月1日，當地人口突破4,000萬人，較去年同期增加逾110萬人，而新增人口大部分來自移民。當局又推算，倘若上述速度持續一段長時間，25年內加拿大總人口將會增加一倍，亦即達8,000萬。

加拿大統計局稱，當地人口最新數目為4,009.77萬，增幅為2.9%，不僅是當地自1957年以來最大的按年增幅，亦是七國集團(G7)中人口增長最快的國家，同時成為世界上人口增長最快的20個國家之一。

其中，艾伯塔省人口增長按年達4%，是全國增長最快的地區，愛德華王子島亦升3.9%，安大略省及不列顛哥倫比亞省同樣升3%，魁北克省升幅為2.3%。

與此同時，加拿大統計局認為，若果人口保持這個速度增長，在2048年內加拿大總人口會增加一倍，能夠彌補去年創新低的生育率，亦即每名婦女生育1.33個子女的情況，而2021年為1.44個。

截至7月1日，當地估計有逾219萬非永久居民居住在加拿大，較一年前增加46%，相當於加拿大總人口逾5%。不過，當局未有具體公布移民及非永久居民來自哪些國家及地區，僅解釋人口增加，是因移民部增加批准工作和學習許可。