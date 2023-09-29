港股黑期高水180點　紐油跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.49%，報106.14；港匯見7.8292；離岸人民幣(CNH)報7.2953；美元兌日圓處149.34；歐元報1.0563，英鎊報1.2205。金價處1,866.15美元。布油報93.17美元，紐油報91.75美元。比特幣(Bitcoin)升2.5%，報2.7萬美元。道指期貨升60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水180點。

●道指收報33,666點，升116點或0.35%；標指收報4,299點，升25點或0.59%；納指收報13,201點，升108點或0.83%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,554點，升181點或1.03%。

●10月恒生指數夜期收報17,554點，升148點，高水181點，成交16,049張。

●紐約期油收報每桶91.71美元，跌1.97美元或2.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶95.38美元，跌1.17美元或1.21%。

●紐約期金收報每安士1,878.6美元，跌12.3美元或0.65%。

●英國富時100指數收報7,601點，升8點或0.11%；德國DAX指數收報15,323點，升106點或0.7%；法國CAC指數收報7,116點，升44點或0.63%。

●日本8月零售銷售按年增長7%，勝預期。

●中國恒大：主席許家印因涉嫌違法被依法採取強制措施。

●恒大地產：8月底未清償到期債務累計約2785億人民幣。

●港府：新一期綠債初步認購額302億元，反應差過上一批。

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