港股漲300點　金融股撐市　ATMXJ升1至2%

內地開始中秋節長假期，A股休市，資金流入港股，恒生指數高開111點最多升373點，高見17,746點；暫維持約300點升幅。國企指數升近百點；科技指數升80點，主板成交150億港元。

大型科網股撐市，美團升2.1%；阿里巴巴升2%；京東集團升1.9%；小米集團升1.8%；攜程升1.5%；騰訊升1.4%。

金融股向好，友邦保險升2.8%；滙豐控股升2.1%；香港交易所升1.7%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.5%；中國平安升0.7%；招商銀行跌0.1%。

地產股反彈，新世界發展升3.4%；九龍倉置業漲3.3%；領展升2.7%；長實升2.5%；恒基地產升1.7%；新鴻基地產升0.9%。

中國天化工辦事處被廉署搜查及扣押帳簿，現任及前任及行政總裁被扣捕，股價急瀉並「升仙」，最多插近80%，低見0.091元。

【09:20】港股向好 滙豐升逾1% 科網股撐市

踏入9月最後一個交易日，港股開市靠穩，恒生指數升111點或0.64%，報17,484點；國企指數高開36點或0.61%，報6,027點；科技指數升43點或1.15%，報3,821點。內地開始中秋節長假期，港股通暫停。

大型科網股撐市，小米集團升1.5%；美團升1.3%；阿里巴巴升1.2%；京東集團升0.7%；騰訊靠穩；攜程跌0.2%。

金融股向好，滙豐控股升1.4%；友邦保險升0.9%；香港交易所升0.6%；招商銀行升0.1%；中國平安、工商銀行及建設銀行無起跌。