IMF：全球經濟碎片化恐致GDP失7% 內地增長或放緩至3.5%

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)強調對全球貿易分裂的擔憂，並表示此類事態發展可能導致全球經濟產出減少7%。

國際貨幣基金組織發言人Julie Kozack表示，認為這對全球經濟來說代價高昂，根據其分析顯示，碎片化會使全球國內生產總值(GDP)減少7%，相當於德國和日本的經濟規模。

IMF又表示，從近期數據已看到內地經濟出現穩定迹象，預計今年能夠實現約5%的經濟增長，如果能採取改革經濟措施，實現由投資轉向消費支出的增長模式，中期內經濟增長將加快。不過，由於人口減少及生產率增長放緩，料內地經濟中期內放緩至約3.5%。

此外，Kozack指IMF成員國今年增加基於份額的貸款資源以應對日益嚴重的全球經濟衝擊「至關重要」。他表示，增加基於份額的資源將使成員國能夠獲得更大、更可預測的貸款，並加強IMF的全球金融安全網中心角色。

IMF成員國根據份額或持股比例為該組織提供資金，自2010年以來，IMF一直沒有增加份額貸款資源。美國是IMF最大出資國，擁有16.5%的投票權，足以否決重大決策，日本是第二大出資國，有6.14%的投票權，中國有6.08%，德國則有5.31%。

根據美國提議，各成員國將增加資金，但持股比例不變，之後再進行審視。不過，美國財政部副部長Jay Shambaugh提出替代方案，以提高新興國家在IMF中的發言權，而不是增加投票權。其中包括在IMF執行董事會中增加第3位執行董事，以代表撒哈拉以南非洲地區，並在董事會中增加第5位副總裁以代表中等收入國家。