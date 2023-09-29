許家印前妻丁玉梅傳已離港　技術性離婚「捲走」百億股息

有報道指，許在2021年公開高調宣稱「不准一個人躺平」、「我可以一無所有」等口號，但其實是「說一套、做一套」，處處試圖「躺平」，將化解各類問題和矛盾的包袱扔給社會，還留下一個難以收拾的爛攤子。

報道又指，許其實是在「明修棧道，暗渡陳倉」。直指許一邊高喊口號以欺騙債權人，一邊卻已經與丁玉梅進行了「靜默式的技術性離婚」。由於恒大集團透過「小紅籌」架構在香港上市的協議安排，此前集團累計超過900億元派息當中，由許家印及丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過上市公司中國恒大拿到了其中的大部派息，之後轉更移到境外，而透過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋裡。

另有報道指，丁玉梅在得知內地有企業家因許家印被邊境控制後，隨即買機票離開香港，此前她一直在港協助相關機構進行恒大債務重組事宜。

一位刑事法律專家向內媒表示，在前期證監會對恒大地產立案調查、公安部門對恒大財富杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施的大背景下，許家印涉嫌違法犯罪這個結果應該不會出乎太多人的意料，社會輿論之前關注的更多的是「什麼時候」採取行動。從目前的公開資訊來判斷，他所涉及的問題很可能跟多個罪名都有關聯，非常複雜，可能需要相當一段時間才能釐清。

一位熟悉跨國重組的會計師事務所資深合夥人指出，目前來看恒大集團的境外債務重組恐怕會因為許家印以及部分高管涉嫌違法犯罪的情況面臨重大的變數。但不管是境內或境外，重組成功還是清盤，相信都有充足的法律途徑供境內外債權人來維護自身的權益，追索許家印等人的責任，同時監管部門也很可能會根據許家印等高管違法犯罪和後續追查情況，依法追究其責任。