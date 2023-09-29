【高盛推介】滙豐、港交所反彈　長假期點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近期在60港元水平底部窄幅上落，昨日(28日)跌約0.4%，今早(29日)反彈，最高見62.2元的1個月高位。現報62.1元，升約2.5%。滙控公布，昨日於香港及倫敦市場並回購525.85萬股，分別涉資約1,661.79萬英鎊及1.61億港元。

港交所昨日重回280元水平，跌約2.3%，今早反彈。早上高開約0.6%，及後重上290元水平。現報290.6元，升約2.5%。有券商指對於改善股票流動性的可能措施，料若股票印花稅減少，在結合更廣泛的政策措施來看，第二階段影響應該是正面的，並給予港交所「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，滙控好倉於昨日獲資金轉向流入，有約50萬元。淡倉於本周二至本周四共錄得約150萬元資金流入。

港交所方面，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約610萬元。淡倉於本周三錄得約30萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

由於下周一香港將因假期休市，下周二復市，但由於外圍市場仍然運作，因此投資者在部署宜多加留意。

滙豐購19360，行使價68.85元，2024年03月15日到期，實際槓桿12.3倍，中年期、時間值損耗較低。

滙豐購15635，行使價63.05元，2023年12月22日到期，實際槓桿14.5倍，貼價、行使價68元以下、2個月期以上最高槓桿產品之一。

滙豐購19881，行使價66.05元，2024年01月26日到期，實際槓桿13.5，高槓桿。

滙豐沽17987，行使價47.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿12.4倍，低面值、高槓桿。

港交購19442，行使價310.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.3倍，貼價、高敏感度。

港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿11.7倍，輕微價外、高槓桿、低街貨。

港交購19487，行使價330.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.1倍，中年期、時間值損耗較低。

港交沽12128，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿14.0倍，低面值、高槓桿。

滙控及港交所牛熊證條款：

滙豐牛62572，收回價55元，行使價54元，換股比率100，槓桿比率7.8倍。

滙豐熊51410，收回價70元，行使價71元，換股比率100，槓桿比率7.1倍。

港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率22.3倍。

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率8.2倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率9.2倍。

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