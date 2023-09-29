姚浩然：港股反彈力弱 宜揀呢類防守性股份…
2023年09月29日 12:15
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亨達財富管理董事總經理姚浩然
港股周五(29日)半日升471點，惟成交僅約332億，亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，大市適逢季結日及暫停北水，交投更淡靜。目前港股最大問題就是資金處於被動狀態，加上市場觀望內地經濟增長減慢情況能否在第四季改善，以及內房債務重組問題均左右大市表現。他指出，港股短期難擺脫尋底格局，雖然偶有反彈，但整體市況較弱，有機會下試17,000點關口。他認為中資電訊股、中資石油股及滙豐控股(00005)表現較為穩定，投資者可選擇股息率7至8厘，市盈率約5倍左右的股份。
姚指出，中資石油股可以留意中海油(00883)及中石油(00857)，惟油價近期反彈較急，可待回調時吸納；美股方面側較推薦埃克森美孚(XOM)。姚預料油價會在95至98美元左右的區間再調整，在配合其他消息先有機會上試100美元關口。但不建議買石油ETF，認為石油股在息口上較有保障。
另外，運動鞋生產商Nike上季收入雖然未符預期，但股價仍升逾8%。不過姚認為，現時兩隻中資體育龍頭股估值偏高，而且現時內地消費市場有下跌趨勢，令高檔零售品牌普遍走弱，不建議追入。