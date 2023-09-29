【高盛推介】騰訊重上300元　美團跑贏大市

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(28日)失守300元關口，曾低見296.4元的本年至今低位，收市跌約1.5%，今早(29日)反彈。早上輕微高開後重上300元關口，最高見305.6元。現報305.4元，升約2.7%。騰訊公布，昨日回購134萬股，涉資4億元。

美團昨日跌至110元水平底部，跌約3.5%，今早反彈。早上高開約1.4%後升幅擴大，最高見115.5元。現報115.2元，升約4%，升幅高於大市。美團表示，今年次季分部收入達512億元人民幣，同比增長39.2%；經營溢利達111億元人民幣，同比增長34.8%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,760萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團方面，好倉於近日獲資金積極吸納，本周三及本周四共錄得約1,620萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。淡倉於昨日獲資金轉向吸納，過去5個交易日計則共錄得約1,590萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，騰訊及美團於昨日繼續獲北水買入，分別錄得約2.3億及6.1億元資金淨買入。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿8.2倍，中期輕微價外。

騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿13.1倍，高槓桿、低面值。

騰訊沽16028，行使價288.68元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.0倍，輕微價外、低面值。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿11.1倍，中短期貼價、高槓桿。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿9.2倍，中短期輕微價外、高槓桿。

美團購19690，行使價140.1元，2024年03月14日到期，實際槓桿6.0倍，中年期、時間值損耗較低。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、高敏感度。

美團沽18458，行使價113.4元，2024年04月23日到期，實際槓桿3.6倍，中年期、時間值損耗較低。

騰訊及美團牛熊證條款：

騰訊牛62938，收回價290元，行使價287.2元，換股比率500，槓桿比率17.2倍。

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率10.7倍。

騰訊熊54649，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率14.1倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率10.7倍。

美團牛65291，收回價100元，行使價97元，換股比率100，槓桿比6.2倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率3.2倍。

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