香港數字資產持牌協會倡向虛擬資產領域新加入者提供教育

香港數字資產持牌協會表示，近日的JPEX事件引起廣泛關注，再次提醒建立一個能夠促進虛擬資產和Web3生態系統健康發展、確保虛擬資產平台的完整性及保護市場參與者和投資公眾的穩健的監管環境的重要性。

該會指，如早前的Gatecoin、AAX和FTX事件，這次JPEX事件再次明確地顯示非受監管(或監管不足)的虛擬資產平台所帶來的風險，包括潛在的欺詐行為，強調嚴格的監管和監督、充分的透明度和公眾教育的必要性。

該會提到，為提高公眾對虛擬資產帶來的機遇和風險的認識，協會亦希望利用協會會員作為虛擬資產和Web3行業的領導者的豐富行業經驗和專業知識，向虛擬資產領域的新加入者提供教育，與其他商家、初創企業和投資者分享知識，並加深公眾對虛擬資產相關的最新監管、技術和市場發展動態的認知和了解。

該會表示，儘管JPEX事件再次展示非監管虛擬資產平台不當甚至欺詐性行為的風險和後果，但這不應影響香港就虛擬資產和Web3生態系統發展的整體規劃和路線圖。透過本港監管機構和市場參與者的共同努力，定能創建一個鼓勵虛擬資產和Web3企業負責任地創新的環境，共同推動新服務、新產品和經濟機會，以帶來更大的金融普惠性，提升香港作為具活力的國際金融科技中心的競爭力。