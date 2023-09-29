賺得雞碎！GUM：年初至今MPF人均僅賺717元

GUM公布，年初截至上周五(22日)，GUM強積金綜合指數錄得0.5%回報；股票基金指數見紅，跌至-1.0%；混合資產基金指數錄得2.1%升幅；固定收益基金指數升1.1%，年初至今每人平均獲得717港元的回報。

9月，三大基金指數全線下跌，其中股票基金指數跌幅最大，主要受歐美地區的影響。標指按月下跌約4%至4,310點。這主要是因為8月美國CPI數據出現反彈，令市場憂慮通脹預期再次升溫，再加上9月美國聯儲局的聯邦公開市場委員會(FOMC)的利率點陣圖預期今年仍將加息一次，並將2024年和2025年的利率中位數預期分別由4.375%和3.375%上調至5.125%和3.875%，市場預期高息環境將持續一段較長時間，從而影響股市表現。

由於市場預期高息環境將比原本維持更長時間，以及利率下降的幅度和速度比預期慢，股票及債券市場受到壓力，歐美股票市場可能面臨較大調整。第四季的展望主要取決於大中華區經濟數據，利率走勢、中美關係等因素。

在中港市場，仍存在內房地產債務問題和經濟數據疲軟的困擾，儘管8月中國的進出口數據有所改善，但恒指仍呈現弱勢，下跌至17,500點，市盈率跌至10.8倍。儘管內地已推出一系列刺激措施，但仍未能扭轉市場下滑趨勢。

GUM常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮配置部分資產投資日本股票類別，長遠可考慮分段吸納中港股票；在高息環境和外圍環境不明朗的情況下，低風險投資者可以考慮增加保守基金的配置，因其繼續受惠於高利率，其持續時間比預期更長。保守基金年初至今的回報已達2.4%，預計平均年度回報可達3至3.5%。

GUM策略及分析師雲天輝指，不同股票類別的回報差異巨大，尤其今年中港股票指數與其他地區股票指數相差高達20%。於固定收益類別資產中，保守基金和債券基金的年初至今回報差距亦高達接近4%。高息環境和預期會繼續對股票市場造成壓力，成員在進行資產配置之前需要將其納入考慮中。