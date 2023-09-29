投資者注意！證監會警示名單增18企或網站　包括虛產平台FUBT

香港證監會在其「無牌公司及可疑網站名單」中，新加入18間公司及網站，包括虛擬資產交易平台FUBT Exchange。證監會提醒，無牌公司及可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱，令大眾混淆。

資料顯示，FUBT Exchange聲稱在香港營運，被歸類為無牌公司。

其他被列入無牌公司的包括Hocomban International Finance Limited、Spreadex、皮姆士投資管理(香港)有限公司、Remus Corporation Limited、Ptah Dao、De Beer Capital、萬通亞洲有限公司、隆源金控經紀(香港)有限公司(隆源金控財富管理(香港))，部分備註項目包括與其他持牌機構無關連、申報的香港地址並不完整、所提供的香港地址但公司並非位於該處。

有10個網站被列入可疑網站，美港通證券或隆盛金融有限公司、深圳市方瀛科技發展有限公司、方瀛資本等，大部分備註列明與證監會持牌機構並無任何關連。

同時更新無牌公司「億利資本集團」及可疑網站「yd.rocteck」及「Big Boss Holdings Company Limited / Big Boss Financial Limited」的資料。