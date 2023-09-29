【產經直播】港股長假前強勢　彈力延續至下周？　

港股上日創今年新低後，周五(29日)季結日顯著反彈，藍籌股普遍向上，恒指盤中最多升562點，收市升436點，報17,809點。不過北水首日暫停，成交僅676億元？內地中秋長假期，北水直至10月9日才回歸，港股仲有無力再上？展望10月份，投資者又有咩要留意？

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