【產經直播】港股長假前強勢 彈力延續至下周？
2023年09月29日 16:17
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種子資本投資總監葉永茂（右）
港股上日創今年新低後，周五(29日)季結日顯著反彈，藍籌股普遍向上，恒指盤中最多升562點，收市升436點，報17,809點。不過北水首日暫停，成交僅676億元？內地中秋長假期，北水直至10月9日才回歸，港股仲有無力再上？展望10月份，投資者又有咩要留意？
科技股領漲，科指勁升3%，龍頭股ATMXJ齊齊向上，其中小米(01810)升半成，美團(03690)彈3%。另外，上日插水的互聯網醫療股亦有追捧，阿里健康(00241)升逾10%，京東健康(06618)升近8%，齊齊包辦升幅最大藍籌首兩位。科技股最新有何睇法？
蔚來(09866)傳與德國車企平治洽談技術合作，據報模式是由雙方共同使用若干技術，一起拓展中國市場，惟消息指平治部分管理層對合作取態負面，是否成事仍屬未知知數。蔚來受投資者追捧，爆升9%，小鵬汽車(09868)亦都急升8%，汽車股有何部署策略？
內地中秋長假期正式展開，攜程(09961)數據顯示，在長假首日(29日)各地遊客量暴增，整體旅遊訂單按年大增2.8倍，亦較今日5月長假首日高20%。消費者可望受惠？邊個板塊值得留意？
市場憧憬政府為樓市「減辣」，本地地產股勁升，新鴻基地產(00016)升4%。新世界發展(00017)今日公布截至2023年6月底止全年度業績，受高息環境影響，大行摩根士丹利估計，新世界全年度利息支出將按年大升1.1倍，公司前景如何？另外，房託領展(00823)亦都升近4%，目前息率吸唔吸引？邊隻股份先最值博？
港交所(00388)宣布，已將沙特交易所納入認可證券交易所名單，今後於沙特交易所主板市場上市的公司，可在港申請第二上市，意味全球最大市值上市公司沙特阿美，符資格來港上市。港交所表示冀吸更多國際領先企業上市，惟以港股目前成交，難以達成目標？港交所咩位先值博？
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