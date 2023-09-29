道指期貨漲146點　英鎊見1.2231　美匯企105

美匯指數報105.79；港匯見7.8291；離岸人民幣(CNH)報7.2885；美元兌日圓報148.94；歐元處1.0604；英鎊報1.2231。金價報1,872.13美元。英美期油個別發展，布油報93.05美元，紐油處91.76美元。比特幣見27,075美元。道指期貨升146點。

焦點數據：

20:30 美國8月零售庫存

20:30 美國8月核心個人消費支出平減指數

20:30 美國8月個人消費

20:30 美國8月個人所得

20:30 美國8月批發庫存

21:45 美國9月芝加哥採購經理指數

22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數

●內地A股開始長假期休市，港股在季結日「攞尾彩」。恒生指數高開111點後持續攀升，午後最多升562點，高見17,935點；尾市有獲利回吐，收市報17,809點，升436點或2.51%。

-許家印前妻丁玉梅傳已離港，技術性離婚「捲走」百億股息。

-滙豐公共事務主管據報下月離職，曾批評英政府軟弱。

香港經濟：

●樓價指數連跌7周，創35周低，重回1月初水平。

●傳金管局陳家齊將出任「港版淡馬錫」行政總裁。

●【僭建風波】傳紅山半島洋房售6千萬，慘蝕半億，價回10年前。

●證監會：發現涉嫌違法行為時會優先處理相關個案。

●香港數字資產持牌協會倡向虛擬資產領域新加入者提供教育。

●賺得雞碎！GUM：年初至今MPF人均僅賺717元。

●黃天祐續任會財局主席，查察部賴翠碧署任CEO。

外地經濟：

●債息狂升！日央行出手買入3000億日圓國債。

●大鱷阿克曼：美國30年期債息或衝破5厘。

●「鱷王」達利奧︰美國將面臨債務危機，經濟增長恐降至零。

●IMF：全球經濟碎片化恐致GDP失7%，內地增長或放緩至3.5%。

企業消息：

●Nike季度收入兩年來首次差過預期，中國收入遜色。