金管局：8月港元存款升0.4%　人民幣存款升6%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2023年8月份上升0.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.4%及0.8%。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升2.0%及1.9%。香港人民幣存款在8月份上升6.0%，於8月底為9,625億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為11,212億元人民幣，而7月份為10,221億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

8月份貸款與墊款總額下跌0.3%，由年初截至8月底計下跌1.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在8月份分別下跌0.2%及0.5%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由7月底的87.8%，下跌至8月底的87.1%。

8月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升0.3%，與去年同期比較均上升1.4%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.4%，與去年同期比較下跌18.5%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均上升0.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升2.8%。