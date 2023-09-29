證監會發布虛擬資產交易平台申請者名單　助投資者查證

香港證監會日前表示增設「虛擬資產交易平台申請者名單」，該份名單連同「持牌虛擬資產交易平台名單」、「結業的虛擬資產交易平台名單」及「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」周五(29日)起在其網站發布，確保以清晰、透明和及時的方式發布有關虛擬資產交易平台的資訊。

證監會同時發布一份針對可疑虛擬資產交易平台的專門名單，以協助投資者更容易辨識在香港經營業務的可疑虛擬資產交易平台，並提高相關意識。

證監會指，「虛擬資產交易平台申請者名單中」將列出牌照申請尚未獲證監會批准的虛擬資產交易平台申請者，並連同一份「有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回的申請者名單」(即被移除申請者名單)，一併列出由於有關牌照申請已被退回、拒絕或撤回，因而從虛擬資產交易平台申請者名單中被移除的名稱。

證監會特別提醒投資者，所有在虛擬資產交易平台申請者名單上的實體，均未獲證監會發牌及未必遵守證監會的要求。發布該名單的主要目的為利便公眾判斷虛擬資產交易平台有否對其牌照申請的情況作出失實陳述，例如聲稱已提交牌照申請，但事實上並未提交。

至於「結業的虛擬資產交易平台名單」，會列出根據有關法例，須在指定限期內結業的虛擬資產交易平台。「被當作獲發牌的虛擬資產交易平台名單」則列出於2024年6月1日被當作獲發牌的虛擬資產交易平台。

證監會提醒計劃向其申請牌照的虛擬資產交易平台，應遞交完備的申請及其他所需資料及文件，包括外部評估報告。未能符合標準的申請會被證監會退回，而有關虛擬資產交易平台申請者的名稱將從虛擬資產交易平台申請者名單被移除，並會加入被移除申請者名單。