【一文睇晒】證監會點名6個可疑虛擬資產平台

香港證監會周五(29日)公布一份針對可疑虛擬資產交易平台的專門名單，目前名單上有6個平台，以協助投資者更容易辨識在香港經營業務的可疑虛擬資產交易平台，並提高相關意識。

該份名單屬於「無牌公司及可疑網站名單」一部分，現時再新增「可疑虛擬資產交易平台」類別，故名單上的平台的「首次登載日期」會比周五早。

●FUBT Exchange在2023年9月22日列入名單，其聲稱是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，據稱在香港設有業務據點。

●futu-pro及futubit則聲稱是全球領先的區塊鏈數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構富途證券國際，2023年6月12日被列入名單。

●EFSPD在其網站上自稱是區塊鏈數字貨幣交易平台，並在香港設有營運中心，且謊稱已獲香港交易所批准推出加密代幣，及訛稱受香港金融管理局監管，於2022年10月24日列入名單。

●JPEX (JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd及JPEX Technical Support Co. Pty Ltd)宣稱是虛擬資產交易平台，其作業手法存在許多可疑之處。該平台訛稱已向若干海外監管機構取得經營虛擬資產交易平台的牌照，但這與事實不符。JPEX還在其網站及本地社論式廣告中宣揚它已與一家香港上市公司訂立業務合作關係，並獲該公司投資。但事實上，該項合作已經終止，且該上市公司實際上並無作出任何投資。該平台為其部分產品提供極高回報，但有投資者投訴未能從他們在該平台開設的帳戶中提取虛擬資產，或發現他們的帳戶結餘被減少及更改。在2022年7月8日被列入名單。

●arrano.network謊稱是獲准提供虛擬資產基金管理服務的證監會持牌機構意博資本亞洲的區塊鏈分部，其亦聲稱是智慧合約、非同質化代幣(NFT)和加密貨幣產品的一站式平台，在2022年3月22日被列入名單。

●OSL交易聲稱是領先的數字資產交易平台，並使用相同的公司標誌冒充證監會持牌機構OSL數字證券，於2021年11月18日被列入名單。

證監會重申，在不受規管的虛擬資產交易平台(包括牌照申請者)買賣虛擬資產的風險，例如如果虛擬資產交易平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或出現任何資產被挪用的情況，投資者或面臨損失在該平台上持有的全部投資的風險。投資者可能難以向與香港並無任何連繫的虛擬資產交易平台提出追索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。