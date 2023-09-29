長沙灣私樓冇契一房售120萬　比市價低6成

市區一房單位百多萬元有交易，長沙灣康輝大廈一個一房戶，因遺失樓契而僅以120萬元易手，呎價5,000元有找。較上月一個面積與座向一樣的同類型單位成交價310萬元，有約六成折讓。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原郭詠媚表示，香港仔中心海珍閣中高層2室，實用面積約438方呎，兩房間隔，累減105萬元，以605萬元沽出，呎價約13,813元。原業主於2018年以653萬元買入單位，持貨5年帳面蝕讓48萬元。

－－－－－－

九龍區

●中原劉燦恆表示，長沙灣康輝大廈B座中層2室，實用面積約242方呎，一房間隔，因遺失樓契，最新僅以120萬元易手，呎價只約4,959元。原業主早於1985年以19.7萬元買入上址，至今升值約100.3萬元或約5倍。上一宗同座面積座向相同的單位於8月成交，作價310萬元，反映最新無契樓售價較正常單位有約六成折讓。

●美聯潘鎮煒稱，長沙灣宇晴軒7座中層A室，實用面積約554方呎，三房間隔，原叫價998萬，減價63萬元，成交價935萬元，呎價約16,877元。

－－－－－－

新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山雅典居1座中層C室，實用面積約874方呎，三房連套房間隔，開價約1,220萬元，議價後以1,130萬元連車位易手，呎價約12,929元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山迎海‧星灣御25座低層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，開價約920萬元，議價後以858萬元易手，呎價約15,213元。

●香港置業熊建明表出，馬灣珀麗灣7座低層A室，實用面積約834方呎，三房連套房間隔，原以每月租金2.5萬元放租，同時以980萬元叫價放售，隨市況回落，業主決定減價出貨，終以925萬元成交，呎價約11,091元。

●中原陳家富稱，屯門康德花園1座高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價405萬元，減價至400萬元成交，呎價約11,019元。

●中原柯勇表示，將軍澳中心11座高層A室，實用面積約547方呎，三房間隔，以880萬元易手，呎價約16,088元。

●利嘉閣蔡麒麟稱，將軍澳海翩滙6座中層F室，實用面積約532方呎，兩房梗廚間隔，開價840萬元，減至780萬元成交，呎價約14,662元。屋苑現有約92個放盤，兩房入場費為800萬元。

－－－－－－