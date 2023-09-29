新盤9月錄約250宗成交　按月減少近8成

整體一手市場交投萎縮，9月至今(29日)共錄得約250宗全新盤成交個案，較8月全月約1,195宗大幅減少近八成。不過近日豪宅新盤頻錄交投。其中，港島半山樓盤以逾1.8億元售出四房戶。

●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房逾1.8億元沽

●北角海璇1B期四房呎價約51,000元

●薄扶林VICTORIA COAST「中秋驚喜價」首錄3宗成交

華懋集團旗下位於港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，周五(29日)首錄成交，透過招標連沽3伙，套現逾8,500萬元。該集團銷售總監封海倫表示，是次招標成交價屬「中秋驚喜價」，成交呎價由18,200至25,461元，比附近南區一手住宅項目有一定折讓，是次沽出的3伙均位於A座，享南區海灣景致。

●天水圍YOHO WEST已獲批預售 將於10月開售

●啟德跑道區澐璟累售101伙

●將軍澳日出康城凱柏峰III9月累沽28伙

●沙田名日‧九肚山下周二起招標賣10伙

●長沙灣睿峰兩房售1,297萬元

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新以1,297.4萬元售出東翼30樓B室，實用面積439方呎兩房間隔，呎價約29,554元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售99伙，套現金額約11億元。

●白石角朗濤四房呎價約20,535元

●九龍塘洋房項目禮著首推兩座洋房招標發售

同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，周五(29日)發出首張銷售安排，首度推出兩座洋房於下周二(3日)起招標發售。兩座洋房的實用面積同為5,183方呎，樓高3層，均連花園、天台及停車位，並設升降機。洋房招標期截至10月31日，期間每日下午2時招標，同日5時截標。資料顯示，該盤早於2021年底上載樓書，亦曾對傳媒開放現樓連裝修洋房以供參觀，惟至今才首度發出銷售安排。