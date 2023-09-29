新盤9月錄約250宗成交 按月減少近8成
2023年09月29日 21:30
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整體一手市場交投萎縮，9月至今(29日)共錄得約250宗全新盤成交個案，較8月全月約1,195宗大幅減少近八成。不過近日豪宅新盤頻錄交投。其中，港島半山樓盤以逾1.8億元售出四房戶。
●港島半山21 BORRETT ROAD第1期四房逾1.8億元沽
由長實集團(01113)發展的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，周五(29日)招標發售1伙四房單位，為20樓2號，實用面積2,154方呎，以逾1.8億元連兩個車位沽出，呎價約83,937元。發展商於今年7月中止將項目售予新加坡華瑞資本的交易，是次屬項目於事件後所錄得的首宗成交。
●北角海璇1B期四房呎價約51,000元
新鴻基地產(00016)旗下北角海璇1B期，昨(28日)以招標形式沽出5座10樓B室，實用面積1,488方呎，四房間隔，連49方呎露台，成交價7,588.8萬元，呎價為51,000元。資料顯示，買家選用360日付款計劃入市。上述為該盤自今年2月後，近7個月來首宗成交。
●薄扶林VICTORIA COAST「中秋驚喜價」首錄3宗成交
華懋集團旗下位於港島薄扶林翻新項目VICTORIA COAST，周五(29日)首錄成交，透過招標連沽3伙，套現逾8,500萬元。該集團銷售總監封海倫表示，是次招標成交價屬「中秋驚喜價」，成交呎價由18,200至25,461元，比附近南區一手住宅項目有一定折讓，是次沽出的3伙均位於A座，享南區海灣景致。
●天水圍YOHO WEST已獲批預售 將於10月開售
新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，集團旗下與港鐵(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，已經獲批預售樓花同意書，目前與港鐵仍有待處理手續，樓盤預計可於10月開售。資料顯示，整個天榮站項目分兩期發展，預計率先推出的第1期YOHO WEST涉及1,393伙，預計關鍵日期為2024年9月30日。
●啟德跑道區澐璟累售101伙
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，繼昨日以雙破頂價沽出頂層特色戶後，周五(29日)再錄得一伙三房單位成交，涉及單位為5座15樓A室，實用面積902方呎，三房一套連儲物房間隔，享有海景，成交價2,713.36萬元，呎價約30,082元。發展商指，項目至今累售101伙，成交金額逾51.7億元。
●將軍澳日出康城凱柏峰III9月累沽28伙
信和置業(00083)旗下住宅項目於9月至今(29日)累計售出39伙，總成交金額涉及超過4.8億元。其中，該公司與嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III的成交佔最多，共沽出28伙，套現近2.2億元。其次為與其他發展商合作的西南九龍維港滙系列項目，期內亦售出9伙，套現逾2億元。
●沙田名日‧九肚山下周二起招標賣10伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周五(29日)上載銷售安排，落實下周二(3日)起招標發售10伙三房及四房戶。長實營業經理詹勳榮表示，上述將發售的單位位於第1座中高層，當中包括5伙四房雙套間隔的單位，屬於第1座向海「大單邊」樓王，分別為12樓、16樓、17樓、19樓及21樓C室，實用面積1,226方呎，主人房可遠眺八仙嶺及吐露港。●
●長沙灣睿峰兩房售1,297萬元
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，最新以1,297.4萬元售出東翼30樓B室，實用面積439方呎兩房間隔，呎價約29,554元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售99伙，套現金額約11億元。
●白石角朗濤四房呎價約20,535元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新招標售出第1座11樓C室，實用面積1,648方呎，四房間隔，連同1個車位以3,384.2萬元成交，呎價約20,535元。
●九龍塘洋房項目禮著首推兩座洋房招標發售
同創集團發展的九龍塘已屆現樓洋房禮著，周五(29日)發出首張銷售安排，首度推出兩座洋房於下周二(3日)起招標發售。兩座洋房的實用面積同為5,183方呎，樓高3層，均連花園、天台及停車位，並設升降機。洋房招標期截至10月31日，期間每日下午2時招標，同日5時截標。資料顯示，該盤早於2021年底上載樓書，亦曾對傳媒開放現樓連裝修洋房以供參觀，惟至今才首度發出銷售安排。