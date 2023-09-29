美股向好　納指升149點　Nike績後飆8%

美股3大指數周五早段向好，道指升62點，報33,728點，標指曾升24點，報4,323點；以科技股為主的納指升149點，報13,351點。港股夜期報17,849點，跌40點，高水39點。

美國國債捱沽而導致孳息率走強之際，聯儲局主席鮑威爾出席活動時發表的言論亦「冇料到」，避談一切有關貨幣政策的具體事宜。相反，華爾衝大鱷們最近頻頻就債息進一步上升發出警號，著名對沖基金大鱷阿克曼坦言，就算30年期美債孳息率升穿5厘，也不會感到意外；「鱷王」達利奧則警告，美國將爆發債務危機。

企業消息方面，運動服裝及用具品牌Nike公布截至8月底止一季業績，期內收入按年升1.98%至129.39億美元，惟純利按年倒退1.22%至14.5億美元。雖然增長勢頭一般，但市場似乎已反映多數壞消息，加上管理層預期本季度公司毛利率將按年改善一個百分點，消息刺激Nike股價於周五早段曾升8.4%。

科網巨頭微軟據報曾經討論把其研發的網絡搜尋引擎Bing，出售予蘋果公司(Apple Inc.)，惟雙方於2020年進行了初步商談後未有任何確實結果。微軟股價曾升1.56%，Apple則升1%。