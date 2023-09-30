【經濟隱憂】內地電商：今年月餅銷量挫四成

今年內地中秋月餅銷情如何？據內媒報道，由於內地經濟景氣欠佳，有大型電商平台表示，月餅銷量下降逾四成，且是「價量齊跌」，相關銷售額更大幅縮減55%。

今年以來內地經濟增長放緩，無論是巨型企業，抑或中小微企業，日子都不易過，生意少了，應酬也少了，且公司裁員，並削減員工福利，過節送禮開支亦減少，再加上內地積極打擊貪腐，「唔貴唔送」的過節交際活動亦大減。

據報今年8月中上旬，京東電商平台月餅的累計銷量只有約為9.1萬盒，比去年同期的16萬盒大跌約43%，而且月餅銷售「價量齊跌」，該平台今年只有約550萬元人民幣(下同)銷售額，比去年超過1,200萬元大減55%。

事實上，今年月餅團購業務也大幅減少，報道引述專門幫江浙滬一些網絡公司等企業製作客製化款月餅的蘇州某月餅品牌負責人表示，今年訂單減少了三至四成之多；而更重要的是大客戶出手不如往年，繼續下訂的客戶也追求更簡單的包裝、價格更友好的產品，以縮減成本。

人行例會暗示進一步寬鬆

今年月餅銷情不似預期，大概也是內部需求疲弱的一個反映。內地官媒的分析文章指出，本周召開的中國人民銀行貨幣政策委員會第三季例會，對宏觀政策發力的表態更為積極進取，當中對物價的表態變化尤為明顯，由第二季度的「穩物價」，到今次表明「促進物價低位回升」，從「保持物價水平基本穩定」，轉為「保持物價在合理水平」，措詞的調整暗含貨幣政策將有進一步寬鬆的空間和可能。

文章又指，目前內地物價水平有「冷」的傾向，需要宏觀政策加大逆周期調節為其「加熱」，而今次會議提出「持續用力、乘勢而上」、搞好逆周期調節等目標，相信第四季度貨幣政策出台進一步寬鬆舉措值得期待。