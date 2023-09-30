【受惠高息】香港8虛銀上半年蝕14億　收窄15%

本港8家虛擬銀行公布今年上半年業績，全部尚未扭虧，但總虧損仍按年縮窄15.42%至14.28億元，經營現金流出亦普遍好轉，主要是港息快速抽升令淨利息收入顯著增長，以及控制開支。

眾安MOX存戶餘額冠同業

眾安銀行和MOX於6月底客戶存款餘額分別為107.12億元及96.2億元，拋離同業「九條街」，按半年升16.79%及15%。

眾安上半年淨虧損率按年縮60個百分點，MOX亦收窄30個百分點至123.35%，比眾安低10個百分點，主要是淨利息收入按年激增5.99倍至1.76億元，收入更大幅反超前眾安，成為「一哥」，6月底客戶貸款餘額按半年升32.52%至65.69億元，拉闊與眾安的距離。

理慧銀行(livi)及富融銀行(Fusion)亦扭轉了去年上半年淨利息收入為負數的窘況，螞蟻銀行(Ant)亦按年飆54.1倍，錄淨利息收入分別為1,429.6萬元、2,667.7萬元及2,970.4萬元。

不過，天星銀行(Airstar)和平安壹賬通銀行(PAOB)淨利息收入分別按年倒退39.11%及17.62%，主要是利息收入增長未追得上利息支出的上漲。

逾半公司短期難轉賺

港銀存款爭奪戰向來激烈，虛銀上半年共吸納客戶存款18.67億元，達322.18億元，按半年增6.15%。然而，天星、富融、理慧和平安壹賬通都見存款少過去年底，富融正是因為存款半年流失了兩成，成為唯一一家經營現金流差過去年上半年的虛銀。

隨着生意不斷發展，預期信貸減值損失難免上升，其中MOX按年飆5.75倍至1.49億元，連同薪酬等經營開支繼續上升，窒礙扭虧之路。MOX行政總裁胡博思日前重申明年收支平衡的目標，指貸款量一年半內會再倍增。

有外資分析師認為，規模領先的虛銀有望兩年內轉賺，但一半甚至更多恐怕短期無望。虛銀願以較高息率吸引存款，頭痛問題是所得資金的出路；放貸如果發展不到企業客戶，單做消費業務盈利空間有限，買債則要煩是否投資風險較高的債券擴大息差。