吉汽高端品牌極氪擬明年進軍中東4國

極氪智能科技副總裁陳禹則預計，至2025年極氪在上述4個中東市場合計交付一萬輛車；又透露公司將向中東投資者開放融資，而極氪亦預計今年底在以色列推出「極氪」品牌汽車。

蔚來平治傳洽技術合作

他同時提到，由於中東是一個相對較新的電動車市場，大多數市場都沒有成熟的高端電動車品牌，所以認為公司產品定價策略具競爭力，可以與傳統車企寶馬(BMW)及奧迪(Audi)等傳統高檔汽車品牌匹敵，並估計至2025年將向上述4個中東市場付運一萬輛車。