吉汽高端品牌極氪擬明年進軍中東4國
2023年09月30日 05:00
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正當內地新能源汽車面臨歐盟反補貼調查之際，一眾車企積極落實出海策略，更擬大舉進軍中東市場。其中，吉利汽車(00175)旗下高端新能源品牌「極氪」擬於明年進軍沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾和巴林4個中東國家。該股股價昨跟隨大市做好，收市升1.87%，報9.24元。
極氪智能科技副總裁陳禹則預計，至2025年極氪在上述4個中東市場合計交付一萬輛車；又透露公司將向中東投資者開放融資，而極氪亦預計今年底在以色列推出「極氪」品牌汽車。
蔚來平治傳洽技術合作
他同時提到，由於中東是一個相對較新的電動車市場，大多數市場都沒有成熟的高端電動車品牌，所以認為公司產品定價策略具競爭力，可以與傳統車企寶馬(BMW)及奧迪(Audi)等傳統高檔汽車品牌匹敵，並估計至2025年將向上述4個中東市場付運一萬輛車。
另邊廂，有消息指，「造車新勢力」之一蔚來(09866)與德國汽車巨擘平治(Mercedes-Benz)正在洽商，建立技術合作夥伴關係。而蔚來創始人李斌更主導於今年初與平治董事會主席Ola Kaellenius的會面，尋求建立合作關係，模式是由雙方共同使用若干技術，一起拓展中國市場。不過，兩企均否認有關傳聞。蔚來股價昨反彈9.16%，收報71.45元。