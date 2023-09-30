富途陸秉鈞：美元強勢不利港股　恒指短期仍需試底

上周筆者認為恒指短期下跌機會遠比上升機會大，今天筆者以關鍵指標之一「美匯指數」來作分析。

美元創下10年以來最長升浪

美匯指數自7月一度跌穿100以來，至今仍然在上升中，儘管升幅不算是巨大，但到上周為止已經是連續10周上升，假如這一周也是維持上升告終，那麼就是「11連升」，創下自2014年9月下旬以來的最長升浪。美匯指數今年以來一直受限於105至106這阻力位置，本周算是正式站於其上。

一旦這阻力位給明確突破，技術上下一個明顯的阻力位已經是上一年的橫行區底部110附近。恒指因為成分股主要是內地業務公司為主，盈利換算為港元後表現深受人民幣兌美元的匯價影響。亦因此，若然美匯指數繼續走強，也會帶動人民幣匯價繼續走弱，利淡港股表現。

美元升勢恐將延續，不利港股

2014年當年也是碰巧在第10周突破84.5這雙重頂位後，在接著一周再顯著上升，然後在10月也是持續向上，沒有大幅回落。若然本次重複當年走勢，美元本次強勢恐怕會維持至10月。當年10月儘管美匯指數上升，但恒指沒有明顯跟隨大跌，反而持續上升，10月走勢亦是大漲小回的格局。那麼，這次能否恒指又能否重複當年不跟隨美匯指數的強勢，自行走強呢？

筆者認為恐怕這次是較難重現升勢。首先，儘管當年人民幣同樣走弱，但內地經濟環境較為理想，特別是內需不弱，讓內地財金官員有足夠「底氣」維持「強人民幣」的方針。事實上，2014年10月人民幣是上升的。香港股市在匯率上可以說是完全不受太大衝擊，甚至受益於人民幣走強。

但現在的情況是，內地今年內需較受到大家關注，目前市場解讀是「偏弱」。特別是內地房地產市場的走弱，導致內地銀行大幅減少對內房板塊的貸款支持，造成內房板塊相關的數以萬億元計的需求也受到「缺水」影響，影響內需的拉動。若然內地財金官員認為內需力度不足，在「大水漫灌」這類激進財政政策暫不可能發生的前提下，他們是會非常倚重以「出口業帶動經濟」這舊路來進行。要刺激出口，匯價就算不跌也不能走強，才能維持出口的增長。然而，由於近來美匯指數的走強，是同時在歐元和日圓兩個估美匯指數最高比例的貨幣走弱所造成。這兩國貨幣短期持續走弱，會迫使人民幣也有跟隨的壓力，這是因為人民幣兌美元就算維持不變，相對另外兩個貨幣來算也變相變得更為昂貴。

市場中有不少聲音認為，為了不刺激資金外流，政府不應該讓人民幣貶值。但是，只要是「有序慢慢貶值」，對刺激資金外流的影響就會減少，而且有利出口。亦因此，若然美匯指數繼續走勢，在這前提下，人民幣「跟從大勢」的「有序貶值」，筆者個人分析認為是較為符合現實的做法。但恐怕港股走勢將會受到進一步拖累，變得比較利淡。

失守雙底，技術形勢轉為利淡

技術上，恒指於9月28號周四當日跌至17353，創下今年的新低後，已經可以確認真正跌破本年17500至18000所營成的重要橫行區，若果周五及下周仍然一直未能重回17500至18000的支持區，甚至明顯失守17500的話(逼近跟至失守17000)的話，更能確認今年形成的雙底(位於17500附近)為失敗雙底形態。

比較值得寄望的是國慶長假期內地政府會否有「大招」出台，讓市場「驚喜」一下。否則單單從美元影響這基本面分析來說，港股尋底之路短期恐怕仍難結束。落筆之時正值中秋佳節，在此祝賀大家：「中秋節快樂，人月兩團圓！」

(資料來源：富途牛牛)

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，持有恒指相關衍生產品)