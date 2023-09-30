【錢夫人巡舖】大行存息加至4.5厘未算高？呢間中小行仲和味！

美國聯儲局早前議息後，香港銀行同業拆息(HIBOR)持續高企，加上綠色債券憑着4.75厘保底息凍資約300億港元，大型銀行先後加定存息搶錢，一眾好「息」之徒難免又心郁郁！雖然大型銀行存息都已經加至4.5厘，不過原來咁都未算高，錢夫人發現中小型銀行存息仲「和味」，有一間更高見5厘！

發鈔行滙豐周一(25日)上調港元定存息，之後另一發鈔行中銀周二(26日)亦跟加，兩家大行均都係1個月內兩度加存息！先睇滙豐港元定存，6個月期最高有4.5厘，不過本身需要係尚玉或卓越理財客戶，如果係滙豐One或其他客戶，最高可享4.3厘；另一方面，尚玉或卓越理財客戶如果敍造3個月期定存，最高享4.3厘，但滙豐One或其他客戶最高只有4.1厘。

至於中銀，6個月期定存最高4.5厘，3個月期定存最高4.3厘，同滙豐睇齊，兩家大行起存額都係1萬港元。不過，中銀12個月期定存息率只有3.4厘。

發鈔行渣打6個月期定存最高為4.3厘；3個月期定存最高為4.1厘，12個月期有3.4厘，起存額為1萬元。

不過，中小型銀行存息仲高，如果喺花旗敍造3個月期定存，可享高達5厘，假設存入50萬元，就可賺到約6,164元利息，資金又唔算鎖死好耐，真係幾吸引！

富邦都唔執輸，推出新資金定期存款快閃優惠吸客，6個月期可享4.7厘，起存額100萬元，錢夫人計過，即係可以賺到約23,178元利息，唔介意將筆資金存耐少少嘅朋友可以考慮吓。合資格客戶為所有客戶，包括個人客戶及公司客戶。

各位好「息」之徒想去邊間銀行敍造定存，事前不妨細心「格價」，隨時有意外驚喜！

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