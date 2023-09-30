搭得盡興！華泰國際連續3年推「叮叮樂」免費搭電車

中資券商華泰國際連續第3屆舉辦「叮叮樂」活動，今個中秋佳節再次邀請全港市民免費乘搭電車。華泰金控首席執行官王磊在出席「叮叮樂」活動時，稱冀繼續透過上下仝人的努力，讓廣大市民在未來每個中秋佳節都可以免費乘坐「叮叮」，度過花好月圓的一日、暢遊香港，未來華泰國際將在母公司華泰證券的引領下，落實金融人民性，為實體經濟服務，為人民服務，切實履行更多元的社會責任。

王磊又稱，華泰國際秉持「一貫領先、一路同行」的宗旨，今年上半年營業收入逾68億港元，位居在港中資券商第一，且各板塊業務穩步發展，豐富了產品種類、推動了平台建設、優化了客戶體驗、滿足客戶全球投資配置需求。他感慨，雖然過去3年疫情之路並不平坦，惟他們仍堅持舉行了3屆「叮叮樂」活動，在波動的金融市況下「將企業經營好」，此亦是回饋社會最大的基礎。

出席同一場合的財金官員則表示，很高興參與今年的華泰國際「叮叮樂」全港市民免費乘電車活動，又指市民可以透過乘坐電車穿梭大坑、西環及維園各地，參與香港「非物質文化遺產」項目舞火龍、「香港夜繽紛」及採燈會等盛事。

華泰國際在今屆的「叮叮樂」全港市民免費乘車日，設計了「漲樂全球通」、「華泰貨幣市場基金」以及「窩輪產品廣告」3款電車，穿梭港島鬧市中心，為逾百年歷史的電車注入新活力，亦在多個車站廣告作出宣傳。

此外，他們又增添「燈籠工作坊」，邀請兒童及家長代表於電車上製作燈籠畫作，創作專屬的「叮叮樂」燈籠，增進親子交流，在月圓之日共聚天倫。