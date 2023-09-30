小米：次季香港區收入按季升逾15%

他又指，港府派發電子消費券，帶動小米在港業務，旺角門市單日銷售額突破200萬元，若港府日後不再派發消費券，部分反映本地消費已有一定復甦。

他又透露，未來會將100寸小米電視引入香港市場，料最快在第四季至明年首季成事。小米位於中港市場的產品向來存在價差，

東亞地區部總經理李剛健補充，目前兩地的非手機類產品售價基本「睇齊」，但礙於各地區對手機零件規格存在差異，手機類產品價格難免有差異，強調會努力縮窄兩地價差。

小米之家旺角店完成翻新，並於周六(30日)開幕。林世偉指出，現時香港有10間小米之家，其中3間為直營，續探討在港擴張的計劃，主要考慮客流聚集地方，並將繼續加強網上及實體店的銷售網絡部署，包括與不同的合作商建立小米之家專賣店或店中店。

另外，他提到，集團今年上半年的經調整淨利潤按年增長69.5%至83.7億元人民幣，顯示「規模與利潤並重」及「高端化戰略」已見成效。