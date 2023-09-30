美聯料9月二手住宅註冊量僅2100宗　創近5年新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，9月(截至28日)二手住宅註冊量錄1,990宗，估計全月最終僅約2,100宗，將較8月2,766宗跌約24%，屆時將創自2018年12月後57個月(近5年)新低。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，二手住宅註冊量自今年3月錄近5,500宗後，反覆下跌，6月失守3,000宗水平，而9月份二手住宅註冊量更創近5年新低，反映近期二手交投持續低迷。值得留意，鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前1個月市況，而9月本港大型銀行上調新造拆息按揭的鎖息上限對後市的影響，相信最快要下月註冊量才會逐步反映。

若以9月首28日二手住宅註冊量按金額劃分，不同金額的宗數均按月下跌。9月首28日宗數最多的是600萬元或以下個案，錄1,232宗，較8月同期跌約14.1%；逾600萬至1,000萬元個案按月則跌約21.7%，錄523宗；逾1,000萬至2,000萬元個案更下挫約25.6%，錄177宗；至於逾2,000萬元宗數錄58宗，按月多4宗，增加約7.4%。