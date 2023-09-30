鄺紫珊：JPEX事件令香港發展虛擬資產中心願景遭受考驗

香港政府近年積極推動Web 3，銳意將香港打造為國際虛擬資產中心，最近虛擬資產平台JPEX涉嫌詐騙風波爆發，讓香港發展虛擬資產中心願景遭受到考驗。

JPEX事件明顯地揭露證監會及警方對事件處理是後知後覺，JPEX遭證監會點名無牌經營，認為事件更涉及欺詐而轉交警方跟進，強調早於去年3月已發現此平台有問題，並在證監會網站提醒市民；最讓人費解的是證監會作為監管機構，卻由於JPEX不是持牌受監管機構，故不能對此作出行動。

過往一年多，JPEX在香港廣泛地展開大規模宣傳，地鐵、隧道口、大廈外牆及交通車輛上都可以見到其宣傳。即使最近8月底在會展舉行的電腦與Web 3展覽，目前涉案的加密貨幣找換店(OTC)大部分是當日參展商，他們在攤位內大肆宣傳，並即場提供JPEX入金的兌換優惠。既然證監會認為平台有問題，為何容許JPEX過往一直的高調廣告宣傳，任由OTC及KOL透過線上及線下於多區開設實體店，吸引市民投資。

據了解，現時報案人數及損失金額遠遠低於真實數字，很多人並沒有報案。筆者很多身邊人都有透過JPEX進行投資，將畢生積蓄投入，購入平台推出的投資產品。事件發生後，苦主們不能正常出金，他們透過鏈上數據查核，眼見平台資金持續遭「轉走」，但戶口的穩定幣(USDT)及虛擬貨幣卻不能提走，除了報警，或者考慮進行民事訴訟追討外，其實甚麼也做不到。

近年香港股市表現不佳，樓市也不振，加速香港投資者考慮投資虛擬貨幣，即使透過好像幣安相對有規模的交易平台投資，投資者也只能透過「C2C」兌換穩定幣(USDT)，當中也承擔與陌生人兌換的風險。以往，獲證監會批核的兩所虛擬資產交易所也只接受專業投資者(擁有800萬流動資產證明)，對散戶而言是望門莫及，直至最近證監會才公開哪些平台正在申請。

JPEX及相關的OTC懂得投資者此方面的心態，為散戶投資者提供「本地化」的交易體驗，而實體店的OTC更有專人提供兌換服務，並協助入金與教授平台操作；部分OTC更以「加密貨幣學院」包裝，與投資者建立信任，加上有藝人、風水師及KOL等「加持」，讓JPEX很快在香港變得「火熱」。

最諷刺是無論證監會及警方如何高調採取行動，「平台」至今仍繼續運作，至今仍未查出「平台」主事人，也聽聞大部分有進行推廣的OTC負責人及KOL已離開香港。

香港要打造為國際虛擬資產中心，JPEX事件確實帶來負面影響。證監會於今年6月實施發牌制度，雖然對行業發展邁出合規化的第一步，但未來在行業實際的監管上，與去中心化及現實世界資產(RWA)的代幣化(Tokenization)等方面的營運下，又如何取得平衡，相關當局必須認真思考。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊