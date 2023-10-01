朱古力又加價？可可價格1年漲47%　兩地產量成關鍵...

市場擔心惡劣天氣和作物病害等影響西非國家科特迪瓦及迦納的可可產量，可可價格在過去1年急漲47%。分析預計，若然兩國的可可收成不如預期，朱古力價格將會更昂貴。

據外媒數據，紐約可可期貨在9月中旬觸及12年高位，此後有所回落；如今上漲的原因是西非降雨過多及病蟲害爆發，導致農作物收成受到影響。上述兩個主要供應國佔全球可可供應逾6成。

負責指導1500多名可可農的Michael Acheampong表示，迦納的城市Kwarbeng上季收成少了1/10，主要原因是病蟲害及缺乏化肥，樹木老化意味着產量呈現下降趨勢。

科特迪瓦可可咖啡理事會及總幹事Yves Kone承認，氣候變遷危機正威脅着當地的可可，並沒有談及產量前景，但指有責任讓可可保持良好的生產狀態。知情人士表示，科特迪瓦曾預計10月1日至隔年3月的產量，將比去年減少近1/5，意味着可可價格將會上揚。

荷蘭合作銀行和倫敦金融服務平台Marex預計，2023至24年度西非可可產量將下降，Marex認為全球可可缺口為27.9萬噸，超過前兩次缺口的總和。

可可供應緊張恐推升巧克力價格，好時（Hershey）和瑞士蓮（Lindt & Spruengli AG）等頂級巧克力製造商均示警，價格可能會進一步上漲，且有迹象表明，漲價正損害歐洲以至亞洲這個主要增長市場的需求。