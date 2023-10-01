國會限期前通過短期開支法案　華府避過停擺

美國眾議院議長麥卡錫的短期開支法案趕及上周六（9月30日）在眾議院通過，隨即送往參議院審議。參議院於當地晚上8時開始表決，約1小時後通過法案，讓華府維持運作到11月17日，法案現時送交總統拜登簽署生效，料他會支持，意味華府在周日（10月1日）的限期前3小時，成功避過停擺。

該項為期45日的短期開支法案需獲得眾議院全體三分之二議員的大比數支持，最終以335票贊成對91票反對，大比數通過。法案剔除了援助烏克蘭及用作邊境安全的開支，但保留了自然災害援助開支。法案有90張反對票來自共和黨，民主黨只有伊利諾伊州眾議員奎格利投反對票。法案在眾議院通過後，立即送交參議院審議，大會最終以88票贊成，9票反對，獲得通過。

這項投票結果可能讓麥卡錫賠上他的議長職位。共和黨內的極右派人士先前曾放話，若麥卡錫找上民主黨幫忙，通過他們反對的臨時支出案，他們就會提出動議，罷黜麥卡錫的議長職位。

此前，由於掌控眾議院的共和黨人起內鬨，將美國推向10年來第4次政府局部停擺的邊緣。上周五（9月29日）有21名強硬派共和黨籍眾議員倒戈，加入民主黨否決臨時支出法案的行列。他們指，眾議院應該把焦點放在通過全年度詳細支出法案，即使這會導致政府在短期內關門也在所不惜。