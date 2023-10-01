中原料9月整體樓宇買賣僅3900宗　勢創今年低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至9月27日，2023年9月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,584宗，總值280.74億元。估計全月約3,900宗及310億元，將較8月的4,660宗及348.85億元，分別下跌16.3%及11.1%。9月宗數及金額將同創2022年12月後近9個月新低。9月21日美國及本港銀行暫停加息，9月22日政府放寬樓花按保，對樓市的影響將於10月份的登記數字中反映。

按季方面，2023年第三季整體樓宇登記暫錄12,670宗，總值959.26億元，估計整季約13,000宗及990億元，將按季下跌17.8%及33.1%，宗數及金額將同創三個季度新低。

另外，2023年首9個月整體登記暫錄47,492宗，估計全年約60,000宗，將較2022年的59,619宗輕微上升0.6%，但仍為1991年開始有全港數據以來33年按年歷史次低。

一手私人住宅方面，截至9月27日，9月份一手暫錄929宗及74.3億元。預計全月約1,000宗及80億元，將按年分別上升36.2%及下跌4.9%。估計金額將創2023年1月後的8個月新低。首9個月一手暫錄8,792宗，預測全年約1.1萬宗，僅略高於2022年的10,261宗，將為2013年9,753宗後的近10年次低水平。

二手私人住宅方面，9月份二手暫錄1,613宗及148.5億元。預計全月約1,800宗及160億元，將較8月分別下跌22.8%及17.3%。二手買賣低迷，跌破二千宗，估計宗數將創2018年12月後的近5年(57個月)新低。首9個月二手暫錄24,158宗，預測全年約3.1萬宗，將較2022年的31,802宗下跌2.5%，登記量有望創1996年有紀錄以來28年歷史新低。